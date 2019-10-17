2019-10-17T06:48:18+03:00
Происшествия

«Дамы рвали на мне волосы, пинали ногами»: в магазине Зауралья подрались производители тортиков

Женщины не поделили полку
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Женская драка в магазине. Кадр с записи камеры наблюдения.Женская драка в магазине. Кадр с записи камеры наблюдения.
Изменить размер текста:

Об этом инциденте рассказала в соцсети одна из участниц драки. Женщина работает мерчендайзером в одной из кондитерских фирм Зауралья.

— Никого не трогаю, расставляю на своих полках торты и пирожные. У каждого производителя свое место для продукции. Бывает, конечно, и такое, что приходишь утром, а на твоих полках стоят конкуренты. Начинаешь их сдвигать и делать свою работу. В тот день было также. Убрала чужие торты вниз и сделала конкурентам справедливое замечание. В ответ посыпался град нецензурной лексики. Меня схватили за волосы и с силой приложили о металлическую стойку.

Разъяренных теток не могли оттащить от меня минут 15. Дамы рвали на мне волосы, царапали лицо, швырнули на пол и стали пинать ногами, — написала Елена Селкова в группе «Типичный Курган» в ВК.

Пострадавшая обратилась в полицию, сняла побои. Говорит, что сейчас ей поступают звонки с требованиями забрать заявление, «иначе будет хуже».

Представители другой стороны официально ответили в комментариях, что все было с точностью наоборот: это их полку заняла эта женщина, а на замечание ответила матом и напала. Вот такой он, оказывается, сладкий бизнес.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Ваш отпуск тоже испортили организаторы тура?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
«Отказали тормоза»: в Челябинске маршрутка разнесла парковку
«У нас сейсмичность»: эксперт усомнился в безопасности строительства АЭС в Челябинской области
СМИ и соцсети: жители Челябинска рассказали, откуда чаще всего узнают информацию
«Пятый день избивает своих собак»: жители Магнитогорска пожаловалась на соседку в полицию
Бульвар имени Джона Леннона появился на берегу Первого озера в Челябинске
За экстремальную поездку в Крым детей из Челябинска накажут организатора тура
Красная дата в подъезде напугала жителей Магнитогорска
В Кургане — самые дешевые дома и сосиски в тесте
Пожилая жительница Челябинска сбила пешехода на «зебре»
На пост главы Челябинска заявился глава Металлургического района
«Дети перепугались крови и визга»: житель Челябинска зарезал свинью прямо на улице
Браконьер обстрелял машину охотнадзора в Челябинской области
В Челябинске гимназию закрыли на карантин из-за пневмонии
В Златоусте первоклассника отстранили от уроков за плохое поведение
Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»
После ЧП на складе известная сеть алкомаркетов экстренно проверила персонал на наркотики
В Челябинской области может появиться российско-германское предприятие
Жители Челябинска обнаружили аномальную зону
На сорвавшую отпуск туристам хозяйку «Гранд-Турс» завели уголовное дело в Челябинске
Иван Ургант предполагает, что Дубровскому подбросили 20 миллиардов
В Магнитогорске переселенцам предлагают жилье в доме, отремонтированном после взрыва