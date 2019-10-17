«Дамы рвали на мне волосы, пинали ногами»: в магазине Зауралья подрались производители тортиков
Об этом инциденте рассказала в соцсети одна из участниц драки. Женщина работает мерчендайзером в одной из кондитерских фирм Зауралья.
— Никого не трогаю, расставляю на своих полках торты и пирожные. У каждого производителя свое место для продукции. Бывает, конечно, и такое, что приходишь утром, а на твоих полках стоят конкуренты. Начинаешь их сдвигать и делать свою работу. В тот день было также. Убрала чужие торты вниз и сделала конкурентам справедливое замечание. В ответ посыпался град нецензурной лексики. Меня схватили за волосы и с силой приложили о металлическую стойку.
Разъяренных теток не могли оттащить от меня минут 15. Дамы рвали на мне волосы, царапали лицо, швырнули на пол и стали пинать ногами, — написала Елена Селкова в группе «Типичный Курган» в ВК.
Пострадавшая обратилась в полицию, сняла побои. Говорит, что сейчас ей поступают звонки с требованиями забрать заявление, «иначе будет хуже».
Представители другой стороны официально ответили в комментариях, что все было с точностью наоборот: это их полку заняла эта женщина, а на замечание ответила матом и напала. Вот такой он, оказывается, сладкий бизнес.
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ИСТОЧНИК KP.RU