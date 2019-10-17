Бульвар имени Джона Леннона появился на берегу Первого озера в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-17T07:02:51+03:00

Идея увековечить память о легендарном битле на Южном Урале осуществилась спустя 20 лет

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Еще в 2000-м году депутаты Челябинской городской думы пошли навстречу музыканту «Ариэля» Валерию Ярушину и согласились назвать одну улицу именем Джона Леннона. Правда, все сорвалось, так как улицу не построили.

А недавно, 10 октября, в день рождения Леннона, Ярушину подарили необычное фото. Местный поклонник «Битлз» изготовил адресную табличку с именем великого ливерпульца и повесил ее на дороге № 11 в Тракторосаде-1. Сад находится на берегу Первого озера на окраине Челябинска.

На бульваре Леннона около полусотни домов, так что мечта челябинского музыканта осуществилась.

— Не дожидаясь чиновников, у Первого озера появился бульвар Джона Леннона! — прокомментировал это событие на своей личной странице в соцсетях Валерий Ярушин.

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ИСТОЧНИК KP.RU