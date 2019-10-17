«Пятый день избивает своих собак»: жители Магнитогорска пожаловалась на соседку в полицию
Звуки перфоратора и громкая музыка за стенкой покажутся колыбельной по сравнению с этим...
— Как быть с соседями?! Пятые сутки подряд за стенкой сходят с ума. У этой дамы две собаки, и она их лупит, швыряет, не понятно, в общим, что делает. Сейчас на протяжении двух часов скулят, орут так громко, что невозможно спать... Время уже 23 часа. Дети просыпаются, вздрагивают от этих звуков. Я уже реву от нервов, в стенки стучала и кричала — реакций ноль, — пожаловалась в жительница дома №140 на ул. Вокзальной в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Другие соседи тоже не спят. Ходили к мучительнице, но там им не открыла. Хотя за дверью отчетливо слышны человеческие шаги.
Пользователи соцсети посоветовали вызвать полицию, что и было сделано. Вот только собачница не вышла и к сотрудникам в форме. На несколько минут затихли шаги и звуки ударов, собаки перестали скулить и визжать. Но как только полиция уехала, все вернулось. Местные жители не знают, что делать.
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ИСТОЧНИК KP.RU