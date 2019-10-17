2019-10-17T07:19:01+03:00
Общество

«Пятый день избивает своих собак»: жители Магнитогорска пожаловалась на соседку в полицию

Душераздирающие визги животных пугают детей
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Бедные собачки!Бедные собачки!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Звуки перфоратора и громкая музыка за стенкой покажутся колыбельной по сравнению с этим...

— Как быть с соседями?! Пятые сутки подряд за стенкой сходят с ума. У этой дамы две собаки, и она их лупит, швыряет, не понятно, в общим, что делает. Сейчас на протяжении двух часов скулят, орут так громко, что невозможно спать... Время уже 23 часа. Дети просыпаются, вздрагивают от этих звуков. Я уже реву от нервов, в стенки стучала и кричала — реакций ноль, — пожаловалась в жительница дома №140 на ул. Вокзальной в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Другие соседи тоже не спят. Ходили к мучительнице, но там им не открыла. Хотя за дверью отчетливо слышны человеческие шаги.

Пользователи соцсети посоветовали вызвать полицию, что и было сделано. Вот только собачница не вышла и к сотрудникам в форме. На несколько минут затихли шаги и звуки ударов, собаки перестали скулить и визжать. Но как только полиция уехала, все вернулось. Местные жители не знают, что делать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Ваш отпуск тоже испортили организаторы тура?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
«Отказали тормоза»: в Челябинске маршрутка разнесла парковку
«У нас сейсмичность»: эксперт усомнился в безопасности строительства АЭС в Челябинской области
СМИ и соцсети: жители Челябинска рассказали, откуда чаще всего узнают информацию
Бульвар имени Джона Леннона появился на берегу Первого озера в Челябинске
«Дамы рвали на мне волосы, пинали ногами»: в магазине Зауралья подрались производители тортиков
За экстремальную поездку в Крым детей из Челябинска накажут организатора тура
Красная дата в подъезде напугала жителей Магнитогорска
В Кургане — самые дешевые дома и сосиски в тесте
Пожилая жительница Челябинска сбила пешехода на «зебре»
На пост главы Челябинска заявился глава Металлургического района
«Дети перепугались крови и визга»: житель Челябинска зарезал свинью прямо на улице
Браконьер обстрелял машину охотнадзора в Челябинской области
В Челябинске гимназию закрыли на карантин из-за пневмонии
В Златоусте первоклассника отстранили от уроков за плохое поведение
Альфа-Банк работает над созданием «офиса будущего»
После ЧП на складе известная сеть алкомаркетов экстренно проверила персонал на наркотики
В Челябинской области может появиться российско-германское предприятие
Жители Челябинска обнаружили аномальную зону
На сорвавшую отпуск туристам хозяйку «Гранд-Турс» завели уголовное дело в Челябинске
Иван Ургант предполагает, что Дубровскому подбросили 20 миллиардов
В Магнитогорске переселенцам предлагают жилье в доме, отремонтированном после взрыва