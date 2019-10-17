СМИ и соцсети: жители Челябинска рассказали, откуда чаще всего узнают информацию
Откуда жители Челябинска черпают информацию и каким источникам доверяют, об этом социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан. Респонденты могли дать несколько ответов.
Оказалось, что:
— 49% следят за СМИ;
— 48% — за соцсетями;
— 26% читают художественную литературу;
— 25% листают блоги и популярные статьи в интернете;
— 20% просматривают профессиональную литературу и документы;
— почти 20% читают научную и научно-познавательную литературу;
-а 5% не читают вообще.
— Чаще всего челябинцы обращаются к новостям в СМИ и в социальных сетях. Правда, официальную прессу чаще всего читают мужчины и люди с высшим образованием, а в соцсетях сидят молодые до 30 лет. Также мы отмечаем рост влияния интернет-ресурсов, — говорят в институте.
Ответы челябинцев подтверждают тенденции, которые отмечаются по всей России. В стране достаточно большой процент населения получает информацию из социальных сетей. Кроме того, растет доверие россиян к интернет-ресурсам и социальным сетям — за последние 10 лет оно выросло в три-четыре раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU