СМИ и соцсети: жители Челябинска рассказали, откуда чаще всего узнают информацию

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-17T07:26:09+03:00

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Откуда жители Челябинска черпают информацию и каким источникам доверяют, об этом социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан. Респонденты могли дать несколько ответов.

Оказалось, что:

— 49% следят за СМИ;

— 48% — за соцсетями;

— 26% читают художественную литературу;

— 25% листают блоги и популярные статьи в интернете;

— 20% просматривают профессиональную литературу и документы;

— почти 20% читают научную и научно-познавательную литературу;

-а 5% не читают вообще.

— Чаще всего челябинцы обращаются к новостям в СМИ и в социальных сетях. Правда, официальную прессу чаще всего читают мужчины и люди с высшим образованием, а в соцсетях сидят молодые до 30 лет. Также мы отмечаем рост влияния интернет-ресурсов, — говорят в институте.

Ответы челябинцев подтверждают тенденции, которые отмечаются по всей России. В стране достаточно большой процент населения получает информацию из социальных сетей. Кроме того, растет доверие россиян к интернет-ресурсам и социальным сетям — за последние 10 лет оно выросло в три-четыре раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU