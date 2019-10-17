2019-10-17T07:47:06+03:00
Происшествия

«Отказали тормоза»: в Челябинске маршрутка разнесла парковку

Очевидцы поделились фото с места ДТП
Ирина Фадюшина
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Пострадали три автоПострадали три автоФото: Валентина ВАГАНОВА
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Около 9:30 на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой маршрутка №85 вылетела на парковку и протаранил сразу три машины.

— У ПАЗика отказали тормоза. Никто не пострадал, — сообщают очевидцы. — Пришла владелица одной из машин.

На место вызвали сотрудников ГИБДД.

По словам очевидцев, у маршрутки отказали тормоза Фото: Валентина ВАГАНОВА

По словам очевидцев, у маршрутки отказали тормозаФото: Валентина ВАГАНОВА

К счастью, в автомобилях никого не было Фото: Валентина ВАГАНОВА

К счастью, в автомобилях никого не былоФото: Валентина ВАГАНОВА

На место вызвали ГИБДД Фото: Валентина ВАГАНОВА

На место вызвали ГИБДДФото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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