«Отказали тормоза»: в Челябинске маршрутка разнесла парковку
Около 9:30 на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой маршрутка №85 вылетела на парковку и протаранил сразу три машины.
— У ПАЗика отказали тормоза. Никто не пострадал, — сообщают очевидцы. — Пришла владелица одной из машин.
На место вызвали сотрудников ГИБДД.
По словам очевидцев, у маршрутки отказали тормозаФото: Валентина ВАГАНОВА
К счастью, в автомобилях никого не былоФото: Валентина ВАГАНОВА
На место вызвали ГИБДДФото: Валентина ВАГАНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU