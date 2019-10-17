Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-17T08:19:45+03:00

Погибших нет, но люди получили легкие травмы

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в четверг, 17 октября. В девятом часу утра на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Сталеваров столкнулись легковушка и маршрутка, полная пассажиров. От удара маршрутка перевернулась.

Маршрутка легла на правый бок. Фото: соцсети.

По словам очевидцев, машина ехала под завязку. В салоне было много стоящих пассажиров. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Людям пришлось выбираться из салона через заднюю дверь.

Виновником аварии, по словам очевидцев, был спешивший водитель легковушки.

— Все живы. Мой муж ехал в этой маршрутке, — рассказывает Катерина Порохова. — У супруга, правда, болит плечо. Если к обеду не пройдет, то поедет в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД. По предварительной версии, которую озвучили очевидцы, виноват водитель легкового автомобиля.

В Магнитогорске перевернулась маршрутка.Видео: "Черное и белое. Магнитогорск"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Были свидетелем этой аварии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU