2019-10-17T08:19:45+03:00
Происшествия

Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске

Погибших нет, но люди получили легкие травмы
Лидия ПЕСКОВА
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Людей вытаскивали через заднюю дверь. Фото: соцсети.Людей вытаскивали через заднюю дверь. Фото: соцсети.
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Инцидент произошел в четверг, 17 октября. В девятом часу утра на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Сталеваров столкнулись легковушка и маршрутка, полная пассажиров. От удара маршрутка перевернулась.

Маршрутка легла на правый бок. Фото: соцсети.

Маршрутка легла на правый бок. Фото: соцсети.

По словам очевидцев, машина ехала под завязку. В салоне было много стоящих пассажиров. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Людям пришлось выбираться из салона через заднюю дверь.

Виновником аварии, по словам очевидцев, был спешивший водитель легковушки.

Виновником аварии, по словам очевидцев, был спешивший водитель легковушки.

— Все живы. Мой муж ехал в этой маршрутке, — рассказывает Катерина Порохова. — У супруга, правда, болит плечо. Если к обеду не пройдет, то поедет в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД. По предварительной версии, которую озвучили очевидцы, виноват водитель легкового автомобиля.

В Магнитогорске перевернулась маршрутка.Видео: "Черное и белое. Магнитогорск"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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