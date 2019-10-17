Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске
Инцидент произошел в четверг, 17 октября. В девятом часу утра на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Сталеваров столкнулись легковушка и маршрутка, полная пассажиров. От удара маршрутка перевернулась.
Маршрутка легла на правый бок. Фото: соцсети.
По словам очевидцев, машина ехала под завязку. В салоне было много стоящих пассажиров. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Людям пришлось выбираться из салона через заднюю дверь.
Виновником аварии, по словам очевидцев, был спешивший водитель легковушки.
— Все живы. Мой муж ехал в этой маршрутке, — рассказывает Катерина Порохова. — У супруга, правда, болит плечо. Если к обеду не пройдет, то поедет в больницу.
В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД. По предварительной версии, которую озвучили очевидцы, виноват водитель легкового автомобиля.
В Магнитогорске перевернулась маршрутка.Видео: "Черное и белое. Магнитогорск"
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ИСТОЧНИК KP.RU