Игрок «Металлурга» Сергей Мозякин возглавил рейтинг самых высоких зарплат КХЛ

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-17T08:52:19+03:00

Хоккеисты «Трактора» в список, увы, не попали

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«Спорт-экспресс» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Первую позицию рейтинга занял игрок «Металлурга» Сергей Мозякин. За сезон 2019/2020 хоккеист заработал 180 млн рублей, и это — без учета бонусов.

На втором месте Найджел Доус из «Автомобилиста»с зарплатой 150 млн рублей, на третьем — Данис Зарипов из «Ак Барса» с доходом 130 млн рублей.

В рейтинг также попали еще несколько игроков «Металлурга»:

— Виктор Антипин, 4 место (125 млн руб.);

— Николай Кулемин, Андрей Локтионов и Егор Яковлев, все на 13 месте (доход каждого 95 млн руб.);

— Брендон Козун, 30 место (75 млн руб.);

— и Эрик О Делл, 38 место (70 млн руб).

Хоккеисты «Трактора» в рейтинге зарплат не встречаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU