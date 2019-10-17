Спасая права, водитель из Курганской области предложил полицейским 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-17T09:46:08+03:00

Теперь мужчине грозят шесть лет заключения

Изменить размер текста: A A

Принципиальные сотрудники ДПС отказались от крупной взятки в Курганской области. Напарники заметили на дороге у села Кетово виляющий автомобиль и дали знак остановился. Но водитель лишь прибавил газа.

Полицейские пустились в погоню и задержали строптивого рулевого. Он был пьян. Чтобы не лишиться прав, мужчина предложил взятку — сто тысяч рублей. Даже показал полицейским деньги. А когда те отказались, увеличил размер подношения до 150 тысяч.

Честные полицейские все же составили на водителя протокол, а за попытку подкупить силовиков, было возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозят шесть лет заключения и штраф, который до 30 раз может превысить размер самой взятки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU