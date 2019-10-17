Спасая права, водитель из Курганской области предложил полицейским 150 тысяч рублей
Принципиальные сотрудники ДПС отказались от крупной взятки в Курганской области. Напарники заметили на дороге у села Кетово виляющий автомобиль и дали знак остановился. Но водитель лишь прибавил газа.
Полицейские пустились в погоню и задержали строптивого рулевого. Он был пьян. Чтобы не лишиться прав, мужчина предложил взятку — сто тысяч рублей. Даже показал полицейским деньги. А когда те отказались, увеличил размер подношения до 150 тысяч.
Честные полицейские все же составили на водителя протокол, а за попытку подкупить силовиков, было возбуждено уголовное дело.
Мужчине грозят шесть лет заключения и штраф, который до 30 раз может превысить размер самой взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU