2019-10-17T10:44:07+03:00
Общество

«Веселой вдове» не помешает ремонт в оперном театре Челябинска

Восстановление здания изнутри и снаружи идет по графику
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Фасад оперного театра пока в паутине лесов. Фото: Марина ВЛАСОВА.Фасад оперного театра пока в паутине лесов. Фото: Марина ВЛАСОВА.
Изменить размер текста:

В этом году стартовал большой ремонт здания академического театра оперы и балета им. Глинки. Цена вопроса — более 64 млн руб, деньги поступили из областного бюджета. Все работы должны завершиться до 30 ноября.

Челябинцы уже видят перемены. Отреставрированы, например, скульптуры на крыше здания, впервые за десятки лет.

С инспекцией театр посетил заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

— Из-за внутреннего ремонта сезон начался немного позже запланированного. Однако новый театральный сезон уже стартовал. С гастролями Челябинск посетил Большой театр. С 80-х годов не проводились большие работы на фасаде. Сегодня отремонтирована кровля, инженерные сети, реставрированы фигуры на портике здания и лепнина на фронтоне, — сказал чиновник.

Сейчас рабочие облицовывают укрепленный цоколь гранитом. Главное требование — сохранить оригинальный облик здания, выполнив все работы качественно. Например, на служебном входе аккуратно демонтированы исторические балясины крыльца. Скоро их установят вновь.

Кстати, фасадные работы деятельности театра не мешают. Например, 2 ноября труппа представит премьеру оперетты в двух действиях «Веселая вдова».

Челябинцам будет интересно узнать, что строить здание оперного театра начали в 1937 году. Во время войны почти готовые помещения приняли эвакуированный из Москвы завод «Калибр». Конечно, промышленная деятельность негативно сказалась на неприспособленном для этих целей здании. Но у войны свои требования. Восстановительные работы после Победы длились 11 лет: театр распахнул свои двери для публики в 1956 году. Ни разу в здании не было масштабного ремонта, какой идет сейчас.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убившие Ксению Каторгину отморозки из Челябинской области раскаялись в суде
Из 6-й больницы в Челябинске продолжают увольняться врачи
Челябинцы не любят хвастаться своей зарплатой
Жители Челябинска скрывают свой реальный доход от коллег
В Челябинске открылась выставка современной фотографии
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
На берегу озера Тургояк общественники нашли новую стройку
Алексей Текслер проедет по отремонтированным трассам
Спасая права, водитель из Курганской области предложил полицейским 150 тысяч рублей
Игрок «Металлурга» Сергей Мозякин возглавил рейтинг самых высоких зарплат КХЛ
В Челябинске чиновники расторгли контракт на озеленение на сотни миллионов рублей
Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
«Отказали тормоза»: в Челябинске маршрутка разнесла парковку
«У нас сейсмичность»: эксперт усомнился в безопасности строительства АЭС в Челябинской области