«Веселой вдове» не помешает ремонт в оперном театре Челябинска

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-17T10:44:07+03:00

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В этом году стартовал большой ремонт здания академического театра оперы и балета им. Глинки. Цена вопроса — более 64 млн руб, деньги поступили из областного бюджета. Все работы должны завершиться до 30 ноября.

Челябинцы уже видят перемены. Отреставрированы, например, скульптуры на крыше здания, впервые за десятки лет.

С инспекцией театр посетил заместитель губернатора Вадим Евдокимов.

— Из-за внутреннего ремонта сезон начался немного позже запланированного. Однако новый театральный сезон уже стартовал. С гастролями Челябинск посетил Большой театр. С 80-х годов не проводились большие работы на фасаде. Сегодня отремонтирована кровля, инженерные сети, реставрированы фигуры на портике здания и лепнина на фронтоне, — сказал чиновник.

Сейчас рабочие облицовывают укрепленный цоколь гранитом. Главное требование — сохранить оригинальный облик здания, выполнив все работы качественно. Например, на служебном входе аккуратно демонтированы исторические балясины крыльца. Скоро их установят вновь.

Кстати, фасадные работы деятельности театра не мешают. Например, 2 ноября труппа представит премьеру оперетты в двух действиях «Веселая вдова».

Челябинцам будет интересно узнать, что строить здание оперного театра начали в 1937 году. Во время войны почти готовые помещения приняли эвакуированный из Москвы завод «Калибр». Конечно, промышленная деятельность негативно сказалась на неприспособленном для этих целей здании. Но у войны свои требования. Восстановительные работы после Победы длились 11 лет: театр распахнул свои двери для публики в 1956 году. Ни разу в здании не было масштабного ремонта, какой идет сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU