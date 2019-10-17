Жители Челябинска скрывают свой реальный доход от коллег
Каждый второй житель Челябинска хочет знать, сколько получают его начальники и коллеги. При этом раскрыть информацию о своих доходах готовы немногие — всего лишь 22% челябинцев. К такому выводу по итогам опроса людей пришли в компании HeadHunter.
— Чаще всего размер чужой зарплаты знают представители сферы бухгалтерии и финансов. На втором месте оказались респонденты, занятые в сфере HoReCa, а на третьем — высший менеджмент. Это значит, что руководство компаний далеко не всегда в курсе размера зарплаты других, — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Кстати, работодатели из Челябинска, как правило, не скрывают размер зарплаты, когда размещают вакансию на работных сайтах. Конкретная сумма указана в 78% предложений по данным базы вакансий hh.ru за текущий год.
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ИСТОЧНИК KP.RU