Челябинцы не любят хвастаться своей зарплатой
Служба исследований компании HeadHunter выяснила, что 49% жителей Челябинской области хотят знать, сколько зарабатывают коллеги и начальники. Но почти стольким же (47%) эта информация не нужна. Чтобы не завидовать?
Лучше всего о доходах сотрудников осведомлены бухгалтеры, что неудивительно: зарплаты начисляют они.
— На втором месте по информированности — занятые в сфере HoReCa, а на третьем — высший менеджмент. То есть, руководство компаний далеко не всегда в курсе размера заработной платы подчиненных,- говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Чаще всего скрыть размеры заработка рабочим, маркетологам, PR-специалистам, начальству компаний и ИТ-спецам.
Распространяться о доходах готовы 22% челябинцев. Стыдятся или боятся, что завистники сглязат или подсидят?
Кстати, в вакансиях челябинские работодатели, как правило, прописывают размер заработной платы. Конкретнач сумма не указана лишь в пятой части объявлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU