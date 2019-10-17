2019-10-17T11:11:36+03:00
Общество

Челябинцы не любят хвастаться своей зарплатой

Особенно скрытны маркетологи, пиарщики и ИТ-специалисты
Ольга АНТОНОВА
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Челябинцы не распространяются о размере заработка.Челябинцы не распространяются о размере заработка.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Служба исследований компании HeadHunter выяснила, что 49% жителей Челябинской области хотят знать, сколько зарабатывают коллеги и начальники. Но почти стольким же (47%) эта информация не нужна. Чтобы не завидовать?

Лучше всего о доходах сотрудников осведомлены бухгалтеры, что неудивительно: зарплаты начисляют они.

— На втором месте по информированности — занятые в сфере HoReCa, а на третьем — высший менеджмент. То есть, руководство компаний далеко не всегда в курсе размера заработной платы подчиненных,- говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

Чаще всего скрыть размеры заработка рабочим, маркетологам, PR-специалистам, начальству компаний и ИТ-спецам.

Распространяться о доходах готовы 22% челябинцев. Стыдятся или боятся, что завистники сглязат или подсидят?

Кстати, в вакансиях челябинские работодатели, как правило, прописывают размер заработной платы. Конкретнач сумма не указана лишь в пятой части объявлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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