Из 6-й больницы в Челябинске продолжают увольняться врачи

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-17T11:29:40+03:00

На этот раз ушли травматологи

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Восемь врачей уволились в мае из ГКБ № 6 из-за низких зарплат. А теперь из не ушли несколько травматологов. Люди недовольны большой нагрузкой и низкой зарплатой. Об этом оставшиеся в штате медики рассказали челябинским журналистам.

По словам коллег, люди уходят в другие поликлиники города, где предлагают зарплату побольше. В «шестерке» же их лишили даже стимулирующих выплат. Из-за этого в травматологии уже сложилась критическая ситуация. По ночам на дежурство вынуждены приходить специалисты другого профиля.

Однако в городском управлении здравоохранения полагают, что сложившая ситуация — рабочая:

— С начала лета из травмпункта ГКБ № 6 уволились два врача. Но один из них продолжает работать как совместитель. Первичный прием пациентов ведут травматологи травматологического отделения больницы, а повторный прием — врачи из травмпункта. Медицинскую помощь челябинцам оказывают своевременно.

При этом в больнице есть вакансии для молодых докторов. Новеньким травматологам даже обещают доплаты к зарплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU