Возле офиса в центре Челябинска на автомобиль упало стекло
В прошлом году у здания на улице Красной, 4 сделали так называемый «вентилируемый фасад», закрыв его специальными конструкциями со стеклопакетами. Но «обложка» оказалась ненадежной. Сегодня около 14 часов часть конструкции рухнула прямо на припаркованный автомобиль Lada.
— Спецы говорили, что такие конструкции будут «парусить», — возмущаются сотрудники. — Это еще метеорит не падал!
Стекло упало с пятого этажа. Фото: Екатерина Плетнева
Машина не застрахована по КАСКО. Владелец намерен подавать в суд на подрядчика. Упавшее стекло помяло крышу.
— Сорвало кронштейны. Мы пока ничего не трогаем, будем вызывать подрядчика. Подадим в суд, но, может быть, решим в досудебном порядке. Виновата подрядная организация! — сказал владелец машины.
Фасад обновили в прошлом годуФото: Алексей МИКУШИН
Также подрядчика намерены обязать провести экспертизу, ведь возле здания ходят люди.
Владелец авто намерен обратиться в судФото: Алексей МИКУШИН
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ИСТОЧНИК KP.RU