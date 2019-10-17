Возле офиса в центре Челябинска на автомобиль упало стекло

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-17T14:01:11+03:00

К счастью, рядом с машиной никого не было

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В прошлом году у здания на улице Красной, 4 сделали так называемый «вентилируемый фасад», закрыв его специальными конструкциями со стеклопакетами. Но «обложка» оказалась ненадежной. Сегодня около 14 часов часть конструкции рухнула прямо на припаркованный автомобиль Lada.

— Спецы говорили, что такие конструкции будут «парусить», — возмущаются сотрудники. — Это еще метеорит не падал!

Стекло упало с пятого этажа. Фото: Екатерина Плетнева

Машина не застрахована по КАСКО. Владелец намерен подавать в суд на подрядчика. Упавшее стекло помяло крышу.

— Сорвало кронштейны. Мы пока ничего не трогаем, будем вызывать подрядчика. Подадим в суд, но, может быть, решим в досудебном порядке. Виновата подрядная организация! — сказал владелец машины.

Фасад обновили в прошлом годуФото: Алексей МИКУШИН

Также подрядчика намерены обязать провести экспертизу, ведь возле здания ходят люди.

Владелец авто намерен обратиться в судФото: Алексей МИКУШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU