2019-10-17T14:01:11+03:00
Происшествия

Возле офиса в центре Челябинска на автомобиль упало стекло

Владелец машины намерен судиться с подрядчиком
Алексей МИКУШИНИрина Фадюшина
Поделиться:
К счастью, рядом с машиной никого не былоК счастью, рядом с машиной никого не было
Изменить размер текста:

В прошлом году у здания на улице Красной, 4 сделали так называемый «вентилируемый фасад», закрыв его специальными конструкциями со стеклопакетами. Но «обложка» оказалась ненадежной. Сегодня около 14 часов часть конструкции рухнула прямо на припаркованный автомобиль Lada.

— Спецы говорили, что такие конструкции будут «парусить», — возмущаются сотрудники. — Это еще метеорит не падал!

Стекло упало с пятого этажа. Фото: Екатерина Плетнева

Стекло упало с пятого этажа. Фото: Екатерина Плетнева

Машина не застрахована по КАСКО. Владелец намерен подавать в суд на подрядчика. Упавшее стекло помяло крышу.

— Сорвало кронштейны. Мы пока ничего не трогаем, будем вызывать подрядчика. Подадим в суд, но, может быть, решим в досудебном порядке. Виновата подрядная организация! — сказал владелец машины.

Фасад обновили в прошлом году Фото: Алексей МИКУШИН

Фасад обновили в прошлом годуФото: Алексей МИКУШИН

Также подрядчика намерены обязать провести экспертизу, ведь возле здания ходят люди.

Владелец авто намерен обратиться в суд Фото: Алексей МИКУШИН

Владелец авто намерен обратиться в судФото: Алексей МИКУШИН

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области стартовал областной конкурс среди лучших аграриев с призовым фондом два миллиона рублей
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает фейком новость о деле против него
В Челябинске движение автобусов можно будет отследить в «Яндекс. Транспорте»
Четыре матча за семь дней: «Трактор» 17 октября начинает выездную серию поединком с подольским «Витязем»
Топ-модель из Челябинска рассказала, зачем ей в туфли налили клей
В Челябинске исчезла маршрутка № 64
Аналог «аналога»: где теперь искать региональные телеканалы?
Вместе — для будущего
В Челябинске рассыпается 109-летнее здание детского садика
Убившие Ксению Каторгину отморозки из Челябинской области раскаялись в суде
Из 6-й больницы в Челябинске продолжают увольняться врачи
Челябинцы не любят хвастаться своей зарплатой
Жители Челябинска скрывают свой реальный доход от коллег
В Челябинске открылась выставка современной фотографии
«Веселой вдове» не помешает ремонт в оперном театре Челябинска
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
На берегу озера Тургояк общественники нашли новую стройку
Алексей Текслер проедет по отремонтированным трассам
Спасая права, водитель из Курганской области предложил полицейским 150 тысяч рублей
Игрок «Металлурга» Сергей Мозякин возглавил рейтинг самых высоких зарплат КХЛ
В Челябинске чиновники расторгли контракт на озеленение на сотни миллионов рублей
Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
«Отказали тормоза»: в Челябинске маршрутка разнесла парковку
«У нас сейсмичность»: эксперт усомнился в безопасности строительства АЭС в Челябинской области