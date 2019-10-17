Вместе — для будущего

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-17T12:44:13+03:00

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На подстанции Челябинской области побывали студенты Южно-Уральского государственного университета. Экскурсия для будущих энергетиков прошла в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

День открытых дверей для гостей подстанции 220 кВ Новометаллургическая филиала Россети ФСК ЕЭС Южно-Уральского ПМЭС начался с инструктажа по технике безопасности. Затем будущие энергетики познакомились с работой диспетчерского щита и щита собственных нужд, аккумуляторных батарей, обеспечивающих автономность подстанции при возникновении нештатных ситуаций, осмотрели оборудование на открытых распределительных устройствах.

Студенты 4 курса уже проектировали отдельные узлы и элементы подстанций, и теперь смогли увидеть их работу в реальном времени, задать интересующие вопросы профессионалу — начальнику Челябинской группы подстанций Сергею Ртищеву. «Конечно, на практике все выглядит по-другому, — делятся студенты. — Нам было интересно взглянуть на функционирование такого большого энергообъекта с точки зрения энергоэффективности и возможности внедрения новых технологий».

Подстанция 220 кВ Новометаллургическая для проведения экскурсии выбрана не случайно. Она оснащена самым современным оборудованием и обеспечивает электроснабжение важного участка: «От нас напрямую запитаны челябинские гиганты: МЕЧЕЛ, ЧЭМК. Сбой в работе подстанции — это миллиардные потери из-за вставших производств», — рассказал Сергей Ртищев.

Это уже вторая встреча студентов и сотрудников Южно-Уральского ПМЭС в этом учебном году. Помимо популяризации современных энергоэффективных технологий, такие мероприятия помогают будущим энергетикам определиться с направлением своей дальнейшей трудовой деятельности, больше узнать о функционировании Единой энергетической системы.

На правах рекламы.