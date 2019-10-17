2019-10-17T12:47:27+03:00
Общество

Аналог «аналога»: где теперь искать региональные телеканалы?

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В России завершился переход на цифровое телевещание. Все аналоговые передатчики федеральных телеканалов на территории страны отключены. Челябинск попал в финальный этап масштабного проекта. Теперь в распоряжении телезрителей остались лишь 20 утвержденных каналов. Остальные, в том числе и региональные телеканалы, могут быть доступны благодаря кабельному телевидению от компании «Интерсвязь».

Переход с аналогового вещания начался в феврале 2019 года. К середине октября 209 аналоговых передатчиков отключили и на территории Челябинской области. «В России таким образом освобождается частотный спектр, который может быть использован для беспроводных технологий: новых поколений сетей сотовой связи, Интернета Вещей, «Умного дома» и прочего. Ранее на одной частоте мог находиться лишь один аналоговый канал, теперь на ней умещаются восемь SD или четыре HD канала — говорит заместитель технического директора компании «Интерсвязь» Антон Воронин. — Про переход на«цифру» говорилось давно, как только появилось официальное распоряжение, мы начали техническую подготовку к нему. Мы максимально позаботились об абонентах, чтобы отключение аналога для них прошло безболезненно».

Порядка 200 телеканалов как для семейного, так и для уединенного просмотра — в разных категориях найдется все: от познавательных программ для детей до аппетитных кулинарных шоу. Жители Челябинской области могут насладиться реалистичным изображением и яркой цветовой палитрой, благодаря картинке в HD и 4K разрешениях. Для работы цифрового телевидения не понадобится громоздкое оборудование. Подключение производится только через кабель. Напомним, региональные телеканалы также доступны пользователям кабельного телевидения «Интерсвязь». Канал «ОТВ» ведет свое вещание на «21» кнопке, «Домашний-Челябинск» (Восточный Экспресс) на «26», «31 канал» — на «27», «СТС-Челябинск» — на «213».

Абоненты компании «Интерсвязь» также оценили возможности миниатюрной интерактивной приставки Isbox. «В последнее время уникальная разработка наших специалистов пользуется большим спросом, — рассказывает руководитель Головной станции кабельного телевидения компании «Интерсвязь» Максим Андронов. — Она создана специально для тех, кто предпочитает выпускам новостей фильмы, шоу или познавательные передачи, которые не показывают по телевизору. Пользователи сами выбирают, что и когда смотреть. Поиск можно осуществлять с помощью голосового помощника «КиноЛИС».

Отметим, что подключение жителей Челябинской области к кабельному телевидению производится и в частном секторе во всех 16 городах присутствия компании. До конца 2019 года услуги кабельного ТВ будут доступны жителям еще 9 городов региона.

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