2019-10-17T13:56:07+03:00
Спорт

Четыре матча за семь дней: «Трактор» 17 октября начинает выездную серию поединком с подольским «Витязем»

Хозяева сейчас в числе лидеров чемпионата КХЛ
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
«Трактор» начинает выездную серию матчем с подольским «Витязем» Фото: ХК Трактор«Трактор» начинает выездную серию матчем с подольским «Витязем» Фото: ХК Трактор
Изменить размер текста:

Черно-белые на старте сезона уже встречались в Челябинске с подмосковным клубом. Напомним, тогда победу праздновал «Витязь» — 4:2. Подольский клуб сейчас называют одним из главных сюрпризов регулярного чемпионата КХЛ. После 17 матчей в активе у витязей 27 очков и второе место в Западной конференции. У «Трактора» пока дела поскромнее — 20 матчей, 18 очков и восьмое место на Востоке.

В выездной серии сыграют и главные бомбардиры «Трактора»: Томаш Гика — 11 (5+6) очков, Лукаш Седлак (6+3) и Эндрю Кейлоф — (4+5).

Матч между «Витязем» и «Трактором» начнется в Подольске сегодня 17 октября в 21.30 (время челябинское).

График игр у черно-белых опять очень плотный: четыре игры за семь дней. 19 октября «Трактор» в Москве сыграет с ЦСКА, 21-го в Ярославле — с «Локомотивом» и 23 октября в Риге — с местным «Динамо». В Челябинске домашнюю серию «Трактора» начнет 26 октября матчем с хабаровским «Амуром».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области стартовал областной конкурс среди лучших аграриев с призовым фондом два миллиона рублей
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает фейком новость о деле против него
В Челябинске движение автобусов можно будет отследить в «Яндекс. Транспорте»
Топ-модель из Челябинска рассказала, зачем ей в туфли налили клей
В Челябинске исчезла маршрутка № 64
Аналог «аналога»: где теперь искать региональные телеканалы?
Возле офиса в центре Челябинска на автомобиль упало стекло
Вместе — для будущего
В Челябинске рассыпается 109-летнее здание детского садика
Убившие Ксению Каторгину отморозки из Челябинской области раскаялись в суде
Из 6-й больницы в Челябинске продолжают увольняться врачи
Челябинцы не любят хвастаться своей зарплатой
Жители Челябинска скрывают свой реальный доход от коллег
В Челябинске открылась выставка современной фотографии
«Веселой вдове» не помешает ремонт в оперном театре Челябинска
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
На берегу озера Тургояк общественники нашли новую стройку
Алексей Текслер проедет по отремонтированным трассам
Спасая права, водитель из Курганской области предложил полицейским 150 тысяч рублей
Игрок «Металлурга» Сергей Мозякин возглавил рейтинг самых высоких зарплат КХЛ
В Челябинске чиновники расторгли контракт на озеленение на сотни миллионов рублей
Полная пассажиров маршрутка перевернулась в Магнитогорске
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
«Отказали тормоза»: в Челябинске маршрутка разнесла парковку
«У нас сейсмичность»: эксперт усомнился в безопасности строительства АЭС в Челябинской области