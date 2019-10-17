Четыре матча за семь дней: «Трактор» 17 октября начинает выездную серию поединком с подольским «Витязем»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-17T13:56:07+03:00

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Черно-белые на старте сезона уже встречались в Челябинске с подмосковным клубом. Напомним, тогда победу праздновал «Витязь» — 4:2. Подольский клуб сейчас называют одним из главных сюрпризов регулярного чемпионата КХЛ. После 17 матчей в активе у витязей 27 очков и второе место в Западной конференции. У «Трактора» пока дела поскромнее — 20 матчей, 18 очков и восьмое место на Востоке.

В выездной серии сыграют и главные бомбардиры «Трактора»: Томаш Гика — 11 (5+6) очков, Лукаш Седлак (6+3) и Эндрю Кейлоф — (4+5).

Матч между «Витязем» и «Трактором» начнется в Подольске сегодня 17 октября в 21.30 (время челябинское).

График игр у черно-белых опять очень плотный: четыре игры за семь дней. 19 октября «Трактор» в Москве сыграет с ЦСКА, 21-го в Ярославле — с «Локомотивом» и 23 октября в Риге — с местным «Динамо». В Челябинске домашнюю серию «Трактора» начнет 26 октября матчем с хабаровским «Амуром».

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ИСТОЧНИК KP.RU