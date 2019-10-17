2019-10-17T14:16:24+03:00
Общество

В Челябинске движение автобусов можно будет отследить в «Яндекс. Транспорте»

Градоначальнице Наталье Котовой на работу муниципального перевозчика пожаловался депутат Николай Ольховский
Ольга АНТОНОВА
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Наталья Котова на встрече с Николаем Ольховским поручила заместителю Владимиру Алейникову завести данные о движении автобусов в сервис "Яндекс. Транспорт".Наталья Котова на встрече с Николаем Ольховским поручила заместителю Владимиру Алейникову завести данные о движении автобусов в сервис "Яндекс. Транспорт".
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В четверг, 17 октября, временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова встретилась c депутатом Калининского райсовета Николаем Ольховским. Народный избранник передвигается в инвалидной коляске, пользуется общественным транспортом. Николай известен требованиями по реформированию работы муниципального транспорта и преобразованию городской среды в доступную для всех.

Градоначальнице депутат пожаловался на перебои в движении низкопольных автобусов и на отсутствие понимания того, какой автобус приближается к остановке и когда он к ней приблизится.

Наталья Котова поручила организовать в ближайшее время полное информационное сопровождение движения челябинского транспорта. В том числе на «Яндекс. Транспорте». Во всех больших городах отчеты в режиме он-лайн о работе общественного транспорта заведены в популярный электронный сервис. С помощью приложения можно узнать, когда на остановку придет нужный транспорт; узнать, есть ли пробки на дорогах. И даже пополнить проездной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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