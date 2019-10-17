В Челябинской области стартовал областной конкурс среди лучших аграриев с призовым фондом два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-17T14:49:04+03:00

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Ежегодный конкурс среди работников агропромышленного комплекса Челябинской области проводит по поручению губернатора министерство сельского хозяйства Челябинской области. Приём конкурсной документации продлится до 15 ноября. Награждение победителей конкурса состоится 29 ноября на сцене Челябинского государственного академического театра драмы им. Наума Орлова.

Общее количество номинаций конкурса — 30, включая такие номинации как «Лучший механизатор», «Лучший водитель», «Лучший овощевод защищенного грунта в тепличных комбинатах круглогодичного цикла производства», «Лучший молодой фермер», «Лучшее рыбоводное хозяйство», «Лучшее личное подсобное хозяйство», «Лучший фотограф (фотокорреспондент)» и другие. Конкурсная комиссия, сформированная из сотрудников областного минсельхоза, будет оценивать профессионализм и эффективность работы аграриев по установленным критериям. Будет учитываться всё — от количества убранного урожая до сохранности сельскохозяйственных животных на фермах и комплексных показателей сельских территорий.

На областном приёме победителей областного конкурса в АПК будут подведены итоги сельскохозяйственного сезона, а лидеры получат заслуженные награды. Денежные премии в профессиональных номинациях установлены в размере от 50 тысяч до 12 тысяч рублей. Лучший сельскохозяйственный район будет премирован на 130 тысяч рублей, лучшая сельскохозяйственная организация — на 90 тысяч рублей. Общий призовой фонд областного конкурса в агропромышленном комплексе составляет 2 миллиона 050 тысяч рублей.

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