Иномарка вылетела на тротуар в Челябинске и образовала пробку
В 18 часов в Челябинске между площадью Мопра и Гипромезом машины шли со скоростью черепахи. Оказалось, что напротив детского травмпункта столкнулись две машины. Одна в другую. Причем одна из них выкатилась на тротуар.
— Вроде бы пострадавших нет. Но иномарка сильно помята, даже не разобрать, какая модель машины. В нее врезалась 31-я «Волга». Кто виноват, не понятно.
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ИСТОЧНИК KP.RU