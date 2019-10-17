Иномарка вылетела на тротуар в Челябинске и образовала пробку

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-17T16:34:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В 18 часов в Челябинске между площадью Мопра и Гипромезом машины шли со скоростью черепахи. Оказалось, что напротив детского травмпункта столкнулись две машины. Одна в другую. Причем одна из них выкатилась на тротуар.

— Вроде бы пострадавших нет. Но иномарка сильно помята, даже не разобрать, какая модель машины. В нее врезалась 31-я «Волга». Кто виноват, не понятно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU