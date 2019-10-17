Семерых спасли на пожаре в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-17T17:46:33+03:00

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Днем в четверг, 17 октября, на улице Молодогвардейцев в Челябинске загорелось общежитие коридорного типа. Уже спустя шеcть минут пожарные были на месте.

— Стало понятно, что очаг возгорания — в квартире на девятом этаже. Поэтому основные усилия были направлены на эвакуацию жителей. Пятерых человек удалось вывести по лестничным маршам, еще двоих снимали с подъемником. Во время ЧП никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Горит квартира на девятом этаже в Челябинске.Фото: социальные сети.

Двух человек эвакуировали при помощи подъемника. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительной версии, пожар возник из-за аварии на электросетях — сеть не выдержала перегрузки из-за большого количества включенных приборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU