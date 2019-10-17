2019-10-17T18:10:58+03:00
Общество

«Может гулять по городским ТРК»: в Челябинске десятый день ищут пропавшую школьницу

Девочка-подросток ушла из школы, но домой не вернулась
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: "Легион-СПАС".Фото: "Легион-СПАС".
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Яна Миширина пропала 8 октября. 16-летняя девушка вышла из школы, которая расположена на улице Агалакова в Ленинском районе города, и словно в воду канула. Звонки подругам и родственникам семьи ничего не дали — никто не знает, где девушка.

У Яны карие глаза, но светлые волосы. У девушки плотное телосложение, рост 160 см. В день исчезновения на ней была черная куртка и черные брюки. Родные верят, что еще увидят ее живой. Волонтеры просят обращать внимание на подростков в ТРК города.

Если вы видели эту девушку, позвоните в полицию или координаторам поискового отряда «Легион-СПАС»: 8-951-455-13-17, 8-9000-955-267.

ИСТОЧНИК KP.RU

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