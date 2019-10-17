Нынешней ночью синоптики обещают Челябинску мокрый снег
А в ночь на субботу может установиться временный снежный покров
Пушистый снег пойдет в субботу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Челябинске продолжает снижаться температура, а дожди превращаются в мокрый снег. Резкое ухудшение погоды произойдет уже в ночь на пятницу и сохранится несколько дней.
В ночь на пятницу, 18 октября, похолодает до -1 градуса, днем в Челябинске до +5. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега.
В ночь на субботу, 19 октября, до -4 градусов, днем до +2. В городе может установиться временный снежный покров.
В ночь на воскресенье, 20 октября, -7 градусов, днем +3, без осадков.
В начале следующей недели в городе потеплеет до +10, пройдут дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU