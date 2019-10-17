2019-10-17T21:01:09+03:00
Общество

Самый дорогой автомобиль Челябинска продают через сайт бесплатных объявлений

Люди смотрят, однако реальных покупателей нет
Лидия ПЕСКОВА
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Тот самый Мерс. Фото: сайт бесплатных объявлений.Тот самый Мерс. Фото: сайт бесплатных объявлений.
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Официальный дилер «Мерседес-Бенц» выставил на продажу машину, которую в социальных сетях уже окрестили самой дорогой тачкой Челябинска.

Суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren 2009 года выпуска с пробегом 1200 км, автоматической коробкой передач и задним приводом отдают за 70 млн рублей. До этого у машины был только один хозяин.

Красавец. Фото: сайт бесплатных объявлений.

Красавец. Фото: сайт бесплатных объявлений.

Будущий владелец автомобиля должен быть человеком богатым. Одни налоги на этот Mercedes-Benz , по словам продавцов, составят около 95 тысяч рублей в год. Поэтому простые люди недоумевают, почему это чудо продвигают при помощи сайта бесплатных объявлений.

— Ребят, когда зарплата на «Маяке»? А пенсию когда бабулям приносят? В Челябинске продается одна из самых дорогих машин в России. Не жалейте деньги. В Озерске такая тачка будет у вас одного. И этот демон будет шикарно смотреться у вас в гараже напротив ГИБДД, — иронизирует житель Озерска.

Объявление о продаже висит с 25 августа. Только сегодня его посмотрели более 300 человек. Но реального покупателя пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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