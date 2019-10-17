2019-10-17T21:59:02+03:00
Спорт

«Трактор» не смог добыть победу в матче с подольским «Витязем»

Черно-белые уступили в гостях 1:3.
Алексей МИКУШИН
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Черно-белые уступили в гостях 1:3. ФОТО: ХК ТракторЧерно-белые уступили в гостях 1:3. ФОТО: ХК Трактор
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Челябинцы в Подмосковье столкнулись с одним из лидеров чемпионата КХЛ. «Витязь» сейчас занимает вторую строчку в Западной конференции, «Трактор» - восьмой на Востоке.

Свои лидерские претензии «витязи» подтвердили и в домашнем матче с черно-белыми. В середине первого периода хозяева открыли счет (гол - Пекка Йормакка). На старте второй 20-минутки «Витязь» удваивает счет (Павел Чернов), а чуть позже доводит его до 3:0 (Алексей Макеев).

Лишь за полторы минуты до финальной сирены один из лучших молодых игроков «Трактора» Егор Фатеев «размочил» счет, отрыв статистику голам в составе черно-белых в чемпионате КХЛ. Итог – 3:1 в пользу «Витязя».

За шесть дней «Трактор» проведет еще три гостевых матча. 19 октября челябинцы в Москве сразятся с ЦСКА, 21-го в Ярославле – с «Локомотивом» и 23-го в Риге – с «Динамо».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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