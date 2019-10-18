Скандал в школе Магнитогорска: из-за одного ученика целый класс объявил бойкот учебному заведению
Наверное, в каждом классе есть хулиган. Но иногда поведение ребенка выходит за грань и становится опасным для окружающих. Родительский комитет 2«А» класса одной из школ Магнитогорска рассказал в соцсети о своей непростой ситуации.
— К нам в класс перевели, мягко говоря, неадекватного ребенка, — рассказывает Наталья Лаврухина в группе «ВКонтакте». — Он не слушается учителей, сбегает с уроков, кидает в учеников портфелями, угрожает детям ножницами, кукарекает, носит в школу шприцы, пытается отрезать другим волосы, надевает на голову пакет. На замечания не реагирует.
В другом классе с ним мучились целый год. Мама бездействует. На родительские собрания не ходит, на разговоры не соглашается. Даже директора игнорирует. В этом году этот мальчик перешел в наш класс. Мы боимся за здоровье и психологическое состояние детей. Они отказываются идти в школу. Что нам делать?
На днях весь класс, кроме этого ребенка, дружно не пришел в школу. И на следующий день тоже. Мальчик-хулиган учился один. И его жаль, и других детей.
Родительский комитет написал заявление директору, в Министерство образования Челябинской области и прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU