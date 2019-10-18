2019-10-18T04:03:43+03:00
Общество

«Хоронили 10 раз»: в Магнитогорске аферистка собирает деньги на лечение собак, а потом «умирает»

Мать девушки покрывает ее
Ирина КАРЕЛИНА
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А лечила ли она своих собак?А лечила ли она своих собак?Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жительница Магнитогорска Айгуль Юсупова попалась на уловки нечестной собачницы. Ксения рассказывала ей про болезни песиков, тяжелые операции и нехватку финансов. Сердобольная женщина возила ей еду для питомцев и давала деньги. Но в 2016 году Ксению вывела на чистую воду местная зоозащитная организация. Волонтеры давали ей животных на передержку и перечисляли материальную помощь, но в какой-то момент всех этих животных у Ксении не оказалось. Тогда и Айгуль перестала давать ей деньги. Однако, на этом история не закончилась.

Недавно в группах зоозащитников в ВК объявилась некая Оксана, у которой много собак и мало денег. Все стали ей помогать. Но вдруг выяснилось, что это та самая Ксения.

— Она сразу же пропала. Мама ее говорит «Ксюшенька умерла, приходите в среду на похороны», — рассказывает Айгуль. — Люди, которые давно знают Ксению, сказали нам, что это ее привычное состояние. Она уже не раз болела, лежала в реанимации и умирала. А ее мама активно помогает лгать и подыгрывает.

Также всплыл случай, когда волонтеры дали девушке денег на стерилизацию кошки, а потом забрали ее беременной.

Зоозащитники не исключают, что у аферистки есть несколько страниц в социальных сетях, где она под разными именами просит деньги на лечение животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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