2019-10-18T06:41:54+03:00
Общество

В Челябинске к школам ведут смертельно опасные пути

Автохамы оставляют машины у переходов, загораживая обзор детям
Ольга АНТОНОВА
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У школ нужно устанавливать светофоры. Дети важнее автотрафика.У школ нужно устанавливать светофоры. Дети важнее автотрафика.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Челябинске активисты ОНФ проверили безопасность дорог, ведущих к школам. Выбирали те, на которых уже случались аварии и были травмированы дети. Но после ЧП безопаснее не стало. Нужны камеры фидеофиксации, светофоры, постоянные предупредительные беседы с детьми.

В мэрию Челябинска отправлена пухлая папка с результатами проверки на дорогах.

— Для повышения дисциплинированности среди водителей — камеры фотовидеофиксации нарушений, установка знаков запрета парковки у пешеходных переходов, ведущих к школам, — считает эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Знак «Остановка запрещена» нужен на ул. Энтузиастов 15б, где из-за припаркованных у пешеходного перехода авто перекрыт обзор дороги. Школьник маленького роста не может оценить обстановку, выходит на оживленную магистраль на свой страх и риск.

На ул. Кирова, у гимназии № 23 есть «зебра». Но в этом году у перехода в ДТП был тяжело травмирован семилетний мальчик. После на дороге появился «лежачий полицейский». Но водители не снижают скорости перед неровностью. Спасет светофор или камеры видефиксации.

На ул. Российской, у школы № 67, обзор пешеходам закрывает огромная парковка. У школы № 50 автомобилисты захватили пешеходную зону под паркинг. Дети лавируют между машинами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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