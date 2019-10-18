2019-10-18T07:15:16+03:00
Общество

В Челябинске брак в ремонтах дворов скрывают липовыми отчетами

Активисты ОНФ уличили подрядчиков и чиновников во вранье
Ольга АНТОНОВА
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Суровая эстетика Челябинска. Не нравится? А почему? Фото: onf.ruСуровая эстетика Челябинска. Не нравится? А почему? Фото: onf.ru
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Гладко только на бумаге: в мэрию Челябинска ушли фотодоказательства бракованного ремонта дворов. Миссия у подрядчиков была важная: сделать участки у домов уютными. Деньги пришли по нацпроекту «Жилье и городская среда». Активисты ОНФ, прогулявшись по дворам, просят мэрию привлечь к ответственности подрядчиков и местных чиновников.

На ул. Артиллерийской, 63 двор на бумаге отвечает всем критериям качественного благоустройства. Убери бумагу, — и вот перед тобой торчащие из земли ржавые штыри, части сломанного забора и неубранные пни.

«И так сойдет!», — решили во дворе дома на ул. Молодогвардейцев и уложили асфальт кусками, он чередуется со старым. На память жители получили залитую цементом землю и зияющий колодец у детской площадки.

У дома № 52 по ул. Косарева строительный мусор свалил на газон. Им же засыпали дыру в асфальте спортплощадки.

— В этом дворе собраны весь абсурд. У входа в подъезд занизили один бордюр, а следующий — нет. Путь в подъезд для человека на коляске превратили в полосу препятствий, — говорит эксперт ОНФ Антон Неверов.

В перечне активистов — десятки дворов. Проверки продолжатся.

"Снег пойдет, все закроет", - так подумали бракоделы. Фото: onf.ru

"Снег пойдет, все закроет", - так подумали бракоделы. Фото: onf.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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