Чиновники минэкологии не нашли скандальной стройки на Тургояке

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-18T08:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты миасского отделения общественной организации «Гражданский патруль» забили тревогу несколько дней назад. На берегу реликтового озера, в районе отеля «Золотой пляж», работает крупная техника, возводится странная подпорная стенка. И это — после того, как губернатор Алексей Текслер запретил какое-либо строительство в прибрежной полосе озера. Тургояку, напомним, хотят дать особый статус природного парка. Работа над этим сейчас идет в минэкологии.

На место выехали чиновники министерства экологии Челябинской области. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе минэкологии, техники на берегу не было. На земле лежали доски для ремонта понтона. Администрация отеля выравнивает грунт в том месте, которое указали в сообщении общественники. За эту стройку против отеля уже возбуждено административное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU