2019-10-18T08:34:59+03:00
Общество

Чиновники минэкологии не нашли скандальной стройки на Тургояке

На берегу лежат доски для ремонта понтона
Ольга АНТОНОВА
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Новой стройки на берегу Тургояка общественники не нашли. Фото: пресс-служба Министерства экологии региона.Новой стройки на берегу Тургояка общественники не нашли. Фото: пресс-служба Министерства экологии региона.
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Активисты миасского отделения общественной организации «Гражданский патруль» забили тревогу несколько дней назад. На берегу реликтового озера, в районе отеля «Золотой пляж», работает крупная техника, возводится странная подпорная стенка. И это — после того, как губернатор Алексей Текслер запретил какое-либо строительство в прибрежной полосе озера. Тургояку, напомним, хотят дать особый статус природного парка. Работа над этим сейчас идет в минэкологии.

На место выехали чиновники министерства экологии Челябинской области. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе минэкологии, техники на берегу не было. На земле лежали доски для ремонта понтона. Администрация отеля выравнивает грунт в том месте, которое указали в сообщении общественники. За эту стройку против отеля уже возбуждено административное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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