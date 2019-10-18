В Челябинске чиновники мэрии опровергают новости об обысках

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-18T08:39:09+03:00

«Комсомолка» выяснила, все ли подразделения работают в привычном режиме

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Острая новость пятницы: в Управление культуры администрации Челябинска нагрянули с обыском силовики. Несколько месяцев назад в городе вспыхнул скандал из-за чудовищного состояния пешеходных переходов в самом центре Челябинска. Тоннели сдавались в субаренду, арендатор, предприятие «Лоция», обязанное обслуживать подземку, не занималось ремонтом лестниц и переходов. По предварительным данным, ущерб бюджету оценивается более чем в 7 млн руб.

Администрация города, по распоряжению врип главы Натальи Котовой, расторгла договор с арендатором. Дело о превышении служебных полномочий находится в производстве Следственного комитета.

— Никаких обысков нет. Все сотрудники работают в штатном режиме. В приемной много посетителей, они могут подтвердить моли слова, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск и.о. начальника Управления культуры Валерия Карпенко.

Пресс-служба администрации Челябинска подтверждает слова чиновницы:

— Ни обысков, ни выемок, никаких других следственных действий сегодня не происходило ни в здании мэрии, ни в здании управления культуры, ни в помещениях МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина». Расходимся, друзья, — заявил пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU