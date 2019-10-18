2019-10-18T08:41:32+03:00
Общество

Два жителя Челябинской области стали миллионерами благодаря лотерее

А в целом южноуральцы выиграли около 40 млн рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Все победители купили билеты на почте.Все победители купили билеты на почте.
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Жители Южного Урала стали чаще играть в лотерею и больше выигрывать. К такому выводу пришли на «Почте России», где также продают билетики лотереи.

— Двое южноуральцев стали миллионерами. Еще шесть человек выиграли крупные денежные призы. Общая сумма выигрышей в 2019 году приближается к 40 млн рублей, — рассказывают в пресс-службе Челябинского филиала «Почты России».

Самые азартные, замечают на почте, жители Магнитогорска. Растут продажи лотерейных билетов в Златоусте, Южноуральске, Кыштыме, Миассе. Причем среди покупателей много постоянных клиентов.

Пик продаж приходится на декабрь — билетики лотереи приобретают в подарок и в надежде на чудо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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