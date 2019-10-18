В Челябинской области умерла бабушка жертвы семейного тирана

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-18T09:11:00+03:00

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1 октября в Златоусте простились с молодой многодетной мамой: 26-летняя Светлана Сергеева умерла в своей квартире.

Следователи не нашли криминала: у скончавшейся якобы было слабое сердце. Родственники настаивают: Свету убил муж. На шее Светланы — синяки от пальцев, лицо избито.

Только после шумихи в СМИ было возбуждено уголовное дело. Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова помогает семье: родители Светланы забрали трех ее детей. В стремлении наказать тирана они готовы и на эксгумацию.

Мухометьярова в соцсетях пишет: «В семье Светланы еще одно горе — умерла бабушка. Сердце не выдержало переживаний. Две недели следователи не проявляли активность. Для представления интересов родителей Светланы, я пригласила челябинского адвоката — Андрея Лепехина».

Адвокат подтвердил: он представляет интересы семьи погибшей:

— Удивляет позиция прокурора и руководителя СК. То труп не криминальный, то после публикаций в СМИ дело возбудили, обвинение предъявили. Не знаю, какую из своих переменчивых позиций будут отстаивать СК и прокуратура? Только ордер предъявил, так сразу и потерпевших потерпевшими признали и допросили по всем эпизодам насилия к погибшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU