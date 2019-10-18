2019-10-18T10:07:09+03:00
Общество

Как в фильме ужасов. В Златоусте в больнице нашли кровавые матрасы и дыры в потолке

Визит общественников по сигналу пациентов не понравился начальству
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В таких условиях исцелиться можно только с помощью силы воли. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.comВ таких условиях исцелиться можно только с помощью силы воли. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

Фото грязных матрасов и пробоин в потолке активистам златоустовского отделения общественной организации «Гражданский патруль» отправили пациенты.

— Впору снимать фильм ужасов! Матрасы покрыты бурыми пятнами, и нам предлагают на это лечь, — пожаловались люди. — На лестнице в потолке зияют дыры.

Как сообщил активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев, в больнице ревизорам не обрадовались:

— Нам попытались запретить снимать больницу даже с фасада, обещали написать жалобу и вызвать главврача.

Активисты обратились с жалобой в Минздрав и Роспотребнадзор Челябинской области с просьбой провести проверку соответствия условий в горбольнице №2 нормам СанПиНа. Прокуратуру региона общественники просят проверить расходование средств, ранее выделенных на ремонт.

Матрасы и подушки - в непонятных пятнах. Как в фильме ужасов. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com

Матрасы и подушки - в непонятных пятнах. Как в фильме ужасов. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Началось. В Челябинской области снегом заметает федеральные трассы
В Челябинске учительница умерла во время школьного праздника
В Челябинской области умерла бабушка жертвы семейного тирана
Два жителя Челябинской области стали миллионерами благодаря лотерее
В Челябинске чиновники мэрии опровергают новости об обысках
Чиновники минэкологии не нашли скандальной стройки на Тургояке
В Челябинске брак в ремонтах дворов скрывают липовыми отчетами
В Челябинске к школам ведут смертельно опасные пути
«Хоронили 10 раз»: в Магнитогорске аферистка собирает деньги на лечение собак, а потом «умирает»
Скандал в школе Магнитогорска: из-за одного ученика целый класс объявил бойкот учебному заведению
Полиция Челябинска объяснила, почему не искала убийцу Ксении Каторгиной
«Трактор» не смог добыть победу в матче с подольским «Витязем»
Самый дорогой автомобиль Челябинска продают через сайт бесплатных объявлений
В Челябинске продают красную икру несуществующих рыбзаводов
Нынешней ночью синоптики обещают Челябинску мокрый снег
Суд продлил домашний арест для Антона Бахаева в Челябинске
Клиенты ВТБ в Челябинской области могут оформить депозиты в банкоматах
«Может гулять по городским ТРК»: в Челябинске десятый день ищут пропавшую школьницу
Семерых спасли на пожаре в Челябинске
Иномарка вылетела на тротуар в Челябинске и образовала пробку
Появилось видео аварии с маршруткой в Магнитогорске
Челябинская область открыта для банка «Открытие»
В Челябинской области стартовал областной конкурс среди лучших аграриев с призовым фондом два миллиона рублей
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает фейком новость о деле против него
В Челябинске движение автобусов можно будет отследить в «Яндекс. Транспорте»
Четыре матча за семь дней: «Трактор» 17 октября начинает выездную серию поединком с подольским «Витязем»
Топ-модель из Челябинска рассказала, зачем ей в туфли налили клей
В Челябинске исчезла маршрутка № 64