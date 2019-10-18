Как в фильме ужасов. В Златоусте в больнице нашли кровавые матрасы и дыры в потолке
Фото грязных матрасов и пробоин в потолке активистам златоустовского отделения общественной организации «Гражданский патруль» отправили пациенты.
— Впору снимать фильм ужасов! Матрасы покрыты бурыми пятнами, и нам предлагают на это лечь, — пожаловались люди. — На лестнице в потолке зияют дыры.
Как сообщил активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев, в больнице ревизорам не обрадовались:
— Нам попытались запретить снимать больницу даже с фасада, обещали написать жалобу и вызвать главврача.
Активисты обратились с жалобой в Минздрав и Роспотребнадзор Челябинской области с просьбой провести проверку соответствия условий в горбольнице №2 нормам СанПиНа. Прокуратуру региона общественники просят проверить расходование средств, ранее выделенных на ремонт.
Матрасы и подушки - в непонятных пятнах. Как в фильме ужасов. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU