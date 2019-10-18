Как в фильме ужасов. В Златоусте в больнице нашли кровавые матрасы и дыры в потолке

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-18T10:07:09+03:00

В таких условиях исцелиться можно только с помощью силы воли. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com

Визит общественников по сигналу пациентов не понравился начальству

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Фото грязных матрасов и пробоин в потолке активистам златоустовского отделения общественной организации «Гражданский патруль» отправили пациенты.

— Впору снимать фильм ужасов! Матрасы покрыты бурыми пятнами, и нам предлагают на это лечь, — пожаловались люди. — На лестнице в потолке зияют дыры.

Как сообщил активист «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев, в больнице ревизорам не обрадовались:

— Нам попытались запретить снимать больницу даже с фасада, обещали написать жалобу и вызвать главврача.

Активисты обратились с жалобой в Минздрав и Роспотребнадзор Челябинской области с просьбой провести проверку соответствия условий в горбольнице №2 нормам СанПиНа. Прокуратуру региона общественники просят проверить расходование средств, ранее выделенных на ремонт.

Матрасы и подушки - в непонятных пятнах. Как в фильме ужасов. Фото: группа "Гражданский патруль Челябинск" vk.com

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