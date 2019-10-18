Началось. В Челябинской области снегом заметает федеральные трассы
Мокрый снег с дождем прогнозируется в пятницу, 18 октября, в Челябинской области. Водители в соцсетях предупреждают друг друга: в горнозаводской зоне метет, из-за тумана снижена видимость. Особенно внимательными нужно быть на перевале трассы М5.
Предупреждает о непогоде и осторожности на дороги водителей и в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
— 18 октября на территории Челябинской области ожидаются осадки, на юге небольшие, в горах местами сильные в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром в отдельных районах гололед и налипание мокрого снега на провода. В горах возможно установление временного снежного покрова. На дорогах — гололедица, местами сильная. Ожидаются отдельные порывы ветра до 15-20 м/с.
Все подрядные организации ФКУ Упрдор «Южный Урал» контролируют состояние дорог федерального значения. Организовано дежурство. Бригады комбинированных дорожных машин готовы выйти на трассы для уборки.
Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных автомобильных дорогах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.
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