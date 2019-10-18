Алексей Текслер инспектирует долгострои

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-18T12:42:59+03:00

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На стройплощадке детского садика в деревне Шигаево Сосновского района Алексей Текслер был летом. Тогда застройщик клятвенно пообещал сдать сад на 155 мест в срок — к ноябрю. Стоимость объекта — около 120 млн руб. Средства поступят по национальному проекту «Демография».

Ноябрь не за горами, а работ на объекте очень много. Нет внутренней отделки, вокруг здания — буруны раскисшей осенней грязи. Успеют ли строители в срок?

После недавнего совещания с премьер-министром Дмитрием Медведевым по строительству в регионах социальных объектов, возводящихся в рамках национальных проектов, губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением сроков сдачи детсадов и школ. Планов у региона много: в ближайшие годы регион построит около 20 десятков садиков. А еще — школы, ФАПы, больницы. Нужен пул сильных застройщиков.

18 октября с инспекцией Алексей Текслер отправился в Сосновский район, на объекты-долгострои.

После посещения стройплощадки в деревне Шигаево Текслер побывает еще на нескольких объектах.

Затем в здании местной администрации проведет совещание по теме.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU