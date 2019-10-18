2019-10-18T13:06:20+03:00
Происшествия

Жителей Челябинска напугали клубы дыма в центре города

К месту стянулись несколько пожарных машин
Валентина ВАГАНОВА
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Пожар на Свердловском проспекте. Фото: читатели КППожар на Свердловском проспекте. Фото: читатели КП
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Сегодня, 18 октября, челябинцы, живущие и работающие в центре, услышали сирены на улице. В сторону АМЗ проехала одна машина с включенными мигалками, вторая, третья... Из-за домов появился столб дыма. Как сообщили в МЧС, около 15 часов произошел пожар в многоэтажке на Свердловском проспекте.

— Рядовой пожар на 12 этаже дома. Огонь потушили подручными средствами, никто не пострадал, двух человек эвакуировали. Пострадавших нет, — рассказала пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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