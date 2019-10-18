Бывший пресс-секретарь Бориса Дубровского может возглавить Союз журналистов Челябинской области
Бывший пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя Союза журналистов Челябинской области, сообщает сайт «Медиазавод».
После отставки Дубровского Федечин поменял место работы и возглавил департамент по связям с общественностью РМК.
— Результат работы союза зависит от командной работы. Опыт формирования боеспособных команд у меня есть. Принципиально важно, чтобы все весомые медиаигроки региона так или иначе были задействованы в развитии медиаотрасли Челябинской области. Союз — идеальная для этого площадка, — объяснил свое решение Федечкин.
До этого Федечкин выдвигался в мэры Миасса, но снялся с предвыборной гонки.
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ИСТОЧНИК KP.RU