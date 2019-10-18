2019-10-18T13:34:40+03:00
Общество

Мост в селе Долгодеревенское откроют через неделю

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Сосновском районе
Ольга АНТОНОВА
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Мост откроют к 25 октября. Он станет шире на 1.5 метра.Мост откроют к 25 октября. Он станет шире на 1.5 метра.Фото: Ольга АНТОНОВА
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В пятницу, 18 октября, глава региона осмотрел реконструющийся мост в Долгодеревенском. Построенный еще в шестидесятх, он давно был в плохом состоянии. Три года назад в сильные ливни одну половину переправы закрыли из-за обрушения.

В этом году реконструкция моста через реку Зюзелга стала возможной по федеральной программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Алексей Текслер был на объекте в июле и решил проверить, уложатся ли строители в срок.

Как и планировалось, мост откроют к 25 октября. Он станет шире на 1.5 метра. Для пешеходов появится удобный тротуар, огороженный от проезжей части переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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