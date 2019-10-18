Школы Челябинской области могут перейти на пятидневную учебную неделю
В пятницу, 18 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Есаульской средней школе. В новом здании учатся 442 ребенка. Местные школой довольны. Она просторная, современная, с хорошим оборудованием. Во время визита в школу Текслер сообщил, что дал поручение министерству образования и науки проработать вопрос о переходе на пятидневную учебную неделю.
Об этом, пояснил Текслер, его просят многие родители. У пятидневки есть свои плюсы. Во-первых, у ребенка остается больше времени на отдых. Во-вторых, для занятий дополнительным образованием и спортом.
Как пояснила корреспонденту КП-Челябинск первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова, не все школы смогут осуществить этот переход. Потому что резко увеличивать учебную нагрузку на ребенка нельзя.
— С другой стороны, вопрос губернатором только поставлен, и никаких конкретных сроков перехода еще нет. К тому же, в регионе уже есть школы на пятидневке, — сказала Елена Коузова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU