Школы Челябинской области могут перейти на пятидневную учебную неделю

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-18T14:21:32+03:00

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время визита в образовательное учреждение поселка Есаульский

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В пятницу, 18 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Есаульской средней школе. В новом здании учатся 442 ребенка. Местные школой довольны. Она просторная, современная, с хорошим оборудованием. Во время визита в школу Текслер сообщил, что дал поручение министерству образования и науки проработать вопрос о переходе на пятидневную учебную неделю.

Об этом, пояснил Текслер, его просят многие родители. У пятидневки есть свои плюсы. Во-первых, у ребенка остается больше времени на отдых. Во-вторых, для занятий дополнительным образованием и спортом.

Как пояснила корреспонденту КП-Челябинск первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова, не все школы смогут осуществить этот переход. Потому что резко увеличивать учебную нагрузку на ребенка нельзя.

— С другой стороны, вопрос губернатором только поставлен, и никаких конкретных сроков перехода еще нет. К тому же, в регионе уже есть школы на пятидневке, — сказала Елена Коузова.

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ИСТОЧНИК KP.RU