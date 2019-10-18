Магнитогорск может остаться без прессы: там собираются сносить киоски «Роспечать»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-18T16:54:41+03:00

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О ситуации нам рассказал генеральный директор АО «Роспечать» Челябинской области Константин Евгеньевич Федоринин:

— Мэрия Магнитогорска потребовала от нас, чтобы мы привели наши киоски к одному внешнему виду. Но поскольку экономическая ситуация сейчас складывается не лучшим образом, мы нарушил сроки реконструкции. При этом уже один объект сдан. И еще 12 объектов в стадии реконструкции. Зная об этом, в мэрии все равно решили снести тот самый киоск, который мы уже реконструировали.

— Почему?

— Я не знаю... При этом в России есть обратный тренд. Правительством дано распоряжение: соблюсти нормативное соотношение киосков на душу населения.

— В Магнитогорске этот норматив соблюден?

— Он уже сейчас в два раза ниже. А если мы закроем свои киоски, город практически останется без печатных изданий...

Так киоск выглядит после реконструкции.

ОТ РЕДАКЦИИ

Не лишайте людей возможности покупать любимые издания в привычном месте

По закону, граждане имеют право на все доступные виды получения информации. К ним как раз относятся газеты и журналы.

Мэрия Магнитогорска решила облагородить внешний вид города, это очень хороший шаг. Но он не требует спешки, так как ремонт одного киоска обходится почти в цену нового объекта - 100 тыс. руб.

К тому же по статистике, человек, привыкший покупать газету в одном месте, в другое уже не пойдет. Потеря киоска — это потеря покупателя, и это — потеря читателя прессы. А еще — удар и по печатным СМИ. Мы просим главу Магнитогорска Сергея Николаевича Бердникова, пойти навстречу интересам СМИ и дать «Роспечати» возможность сделать реконструкции, а магнитогорцам - покупать любимые издания в привычном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU