2019-10-18T16:19:28+03:00
Общество

Депутат из Локомотивного, застреливший свою жену из ружья, останется под стражей

Карталинский городской суд продлил меру пресечения
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Азат Зарипов, обвиняемый в убийстве жены, останется под следствием до 21 января. Об этом сообщила пресс-служба Карталинского горсуда. Депутат Локомотивного городского округа в ночь на 21 августа застрелил молодую женщину из ружья.

Накануне убийства Зарипов поссорился с женой. По версии следствия, он дважды произвел в нее выстрел из охотничьего ружья. Подозреваемый был задержан. Ружьем депутат владел законно, уточнили следователи. Тогда суд арестовал его до 21 октября.

Карталинским городским судом было рассмотрено постановление следователя о продлении срока содержания под стражей Азата Зарипова. Как гласит документ, срок продлен на 3 месяца, до 21 января 2020 года.

Зарипов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, поэтому, по мнению суда, оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу нет.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Пока постановление суда не вступило в законную силу.

Зарипов обвиняется в совершении преступления по 105 статье. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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