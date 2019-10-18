В Челябинске бойцы Росгвардии отыскали двух детей-потеряшек

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-18T18:35:57+03:00

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В четверг, 17 октября, экипажи групп задержания вневедомственной охраны Росгварии получили ориентировки на двух пропавших детей. Десятилетний мальчик ушел из дома по пр. Победы. Второй ребенок семи лет пропал из двора дома по ул. 40-летия Победы.

В 22.40, после тщательного обследования местности, возле крупного ТРК обнаружили детей со схожими приметами. Росгвардейцам дети назвали имена и фамилии — точно они!

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, бойцы тут же сообщили о том, что дети найдены в дежурную часть. Дождавшись приезда взволнованных родителей и сотрудников полиции, экипаж группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ продолжил патрулирование улиц большого города.

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ИСТОЧНИК KP.RU