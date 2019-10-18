В Челябинске в дорожный коллапс маршрутка застряла на трамвайных путях

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-18T19:10:47+03:00

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Пятничный вечер в Челябинске отметился восьмибалльными пробками на дорогах. Были парализованы все центральные улицы города, да и не только они.

В Ленинском районе, по направлению в центр города, у ТРК «Алмаз», лихой водитель маршрутки решил стать «самым умным» и проехать по трамвайным путям. Да не рассчитал высоты шпал и застрял. Позади него вереницей выстроились трамваи: микроавтобус не мог сдвинуться с места. Пришлось вызвать техпомощь. И это — в вечерний час-пик! Пассажиры маршрутки с ругательствами покинули салон посреди пути.

В соцсетях не очень умного водителя маршрутки и весь общественный транспорт Челябинска прокляли на все лады опоздавшие пассажиры трамваев.

Андрей Рязанов: «Что с трамваями из Ленинского района? Минут 20 уже жду трамвай на КБС!».

Андрей Мих: «Маршрутка на рельсы залезла».

Елена: «Самое забавное, что кондуктор продает билеты не подозревающим о заторе пассажирам, прекрасно зная, что ровно через 200 метров трамвай встанет на неопределенное время! Мы ребенку дали денег ровно на проезд, а трамвай стоит. Ребенок не может доехать на другом виде транспорта. Потому что кондуктору лишь бы деньги за билет взять, а доедет пассажир или нет — наплевать».

«Трамвайная пробка» в Ленинском районе из-за маршрутки на рельсах не двигалась около часа.

Трамваи вереницей выстроились по направлению в центр города. Фото: группа "Челябинский транспорт" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU