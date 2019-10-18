«Нас не спросили»: одноэтажный Челябинск прячут за шумозащитными экранами

СЕГОДНЯ 19:35 2019-10-18T19:38:18+03:00

А чтобы серые заборы уместились в высоту, спилят деревья по соседству

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Город больших и малых заборов — это про Челябинск! Мэрия начала возводить стены между людьми и дорогой в виде шумозащитных экранов. Серые трехметровые стены-щиты спрячут от гостей саммитов-2020 неказистый городской частный сектор. Цена вопроса — 50 миллионов рублей. Чтобы вереницы стен уместились, спилят деревья по соседству.

— Мы против глухих заборов на улице! — возмущаются жители проспекта Комарова, где есть частный сектор. — Ни «скорая», ни пожарная не подъедут! Не будет достаточного количества солнечного света» Кто за нас решил, что мы хотим из окон смотреть на стену?

Урбанист Лев Владов назвал решение об установке заборов самым циничным поступком администрации последних лет. Мнения людей никто не

— Летом мы нашли план закупок управления дорожного хозяйства администрации города. Они наметили установку «защитных экранов» на некоторых улицах. Я сделал ролик, началась шумиха, люди взбунтовались. Пресс-секретарь администрации пояснил, что экраны нужны, чтобы «спрятать неприглядные сараюшки». Горожане предлагали обнести забором мэрию. Нам казалось, в администрации сделали выводы и скорректировали план закупок. Но позавчера начали бурить скважины для забора. Рабочие наполовину срежут деревья, чтобы поставить конструкции. Люди готовы делать что угодно, лишь бы это остановить, — говорит урбанист.

А вы как считаете, нужны Челябинску новые заборы?

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ИСТОЧНИК KP.RU