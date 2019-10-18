2019-10-18T21:29:44+03:00
Общество

В Магнитогорске дед потерял на прогулке четырехлетнюю внучку

Что известно о пропавшей девочке на данный момент
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Магнитогорске пропала четырехлетняя Поля. Помогите ее найти! Фото: Екатерина Полуэктова.В Магнитогорске пропала четырехлетняя Поля. Помогите ее найти! Фото: Екатерина Полуэктова.
Изменить размер текста:

Маленькая Полина пропала в Магнитогорске вечером в пятницу, 18 октября. Четырехлетняя очаровательная голубоглазая девчушка, кудрявая, очень подвижная, улыбчивая. Была одета в красную теплую курточку, синие болоньевые штанишки. На голове — теплая шапочка с вышитой мородчкой котенка. Обута в синие теплые сапожки.

— Вечером дед пошел с Полиной погулять. Вернулся без нее, в помутненном состоянии. На вопросы шокированных родителей: «Где Поля?» не мог ответить... Семья Поли благополучная, потому мама с папой ринулись в полицию, я в соцсетях разместила фото девочки, попросила помочь ее искать. Ходим по родному для нее Орджоникидзевскому району. Будем искать, пока не найдем, — говорит тетя потеряшки Екатерина Полуэктова.

Девочка знает, как ее зовут и сколько ей лет.

— Нас, поисковиков, уже больше 20 человек, и все время подходят новые люди. Мы выбежали сразу же, потому пока при себе нет распечатанных ориентировок с фото. Прочесываем квартал за кварталом, кричим Полю по имени, — говорит Екатерина.

На ул. Жукова прохожая сообщила волонтерам, что, кажется, видела маленькую девочку, которая кричала: «Мама!». Почему не подошла, не расспросила? Нет ответа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Завершены поиски четырехлетней девочки в Магнитогорске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завершены поиски четырехлетней девочки в Магнитогорске
В Челябинске на пешеходном переходе сбили девушку
В Челябинске в центре в ДТП в стороны разлетелся железный забор
«Нас не спросили»: одноэтажный Челябинск прячут за шумозащитными экранами
В Челябинске в дорожный коллапс маршрутка застряла на трамвайных путях
В Челябинске бойцы Росгвардии отыскали двух детей-потеряшек
Депутат из Локомотивного, застреливший свою жену из ружья, останется под стражей
Магнитогорск может остаться без прессы: там собираются сносить киоски «Роспечать»
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Школы Челябинской области могут перейти на пятидневную учебную неделю
Мост в селе Долгодеревенское откроют через неделю
Бывший пресс-секретарь Бориса Дубровского может возглавить Союз журналистов Челябинской области
Жителей Челябинска напугали клубы дыма в центре города
Алексей Текслер инспектирует долгострои
Житель Челябинска обнаружил таинственную скульптуру в городском бору
Началось. В Челябинской области снегом заметает федеральные трассы
Как в фильме ужасов. В Златоусте в больнице нашли кровавые матрасы и дыры в потолке
В Челябинске учительница умерла во время школьного праздника
В Челябинской области умерла бабушка жертвы семейного тирана
Два жителя Челябинской области стали миллионерами благодаря лотерее
В Челябинске чиновники мэрии опровергают новости об обысках
Чиновники минэкологии не нашли скандальной стройки на Тургояке
В Челябинске брак в ремонтах дворов скрывают липовыми отчетами
В Челябинске к школам ведут смертельно опасные пути