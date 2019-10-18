В Магнитогорске дед потерял на прогулке четырехлетнюю внучку

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-18T21:29:44+03:00

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Маленькая Полина пропала в Магнитогорске вечером в пятницу, 18 октября. Четырехлетняя очаровательная голубоглазая девчушка, кудрявая, очень подвижная, улыбчивая. Была одета в красную теплую курточку, синие болоньевые штанишки. На голове — теплая шапочка с вышитой мородчкой котенка. Обута в синие теплые сапожки.

— Вечером дед пошел с Полиной погулять. Вернулся без нее, в помутненном состоянии. На вопросы шокированных родителей: «Где Поля?» не мог ответить... Семья Поли благополучная, потому мама с папой ринулись в полицию, я в соцсетях разместила фото девочки, попросила помочь ее искать. Ходим по родному для нее Орджоникидзевскому району. Будем искать, пока не найдем, — говорит тетя потеряшки Екатерина Полуэктова.

Девочка знает, как ее зовут и сколько ей лет.

— Нас, поисковиков, уже больше 20 человек, и все время подходят новые люди. Мы выбежали сразу же, потому пока при себе нет распечатанных ориентировок с фото. Прочесываем квартал за кварталом, кричим Полю по имени, — говорит Екатерина.

На ул. Жукова прохожая сообщила волонтерам, что, кажется, видела маленькую девочку, которая кричала: «Мама!». Почему не подошла, не расспросила? Нет ответа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Завершены поиски четырехлетней девочки в Магнитогорске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU