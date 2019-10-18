В Челябинске в центре в ДТП в стороны разлетелся железный забор

СЕГОДНЯ 20:45 2019-10-18T20:45:17+03:00

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Очередное ДТП с забором, огораживающим тротуар, случилось на перекрестке пр. Ленина и ул. Российской. Водители легковой Хонды не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение у тротуара. Вырванные из асфальта звенья расшвыряло по сторонам. По чистой случайности никто не пострадал. Водители легковушки жив.

Напомним, не в первый раз ДТП рекомендованные странным ГОСТом тротуарные заборы разлетаются в Челябинске опасными железными осколками. На площади Революции в аварии расшвыряло по сторонам чугунную оградку. В народе неказистое ограждение назвали прикроватными дужками. Градоначальница Наталья Котова предложила проанализировать уместность заборов в том или ином месте, чтобы убрать лишнее.

Против озаборивания выступает челябинский урбанист Лев Владов. Кроме дополнительной смертельной опасности для пешеходов в момент ДТП, заборы — скопище грязи и мусора. Выметать из-под них сор коммунальщики не торопятся. Влетает в копеечку не только их установка (одна секция стоит четыре тыс руб), но и обслуживание. Каждый год унылые вереницы металла нужно красить. Вид Челябинска, и без того неказистый, здорово испорчен.

Впрочем, «забор головного мозга» — беда не только нашего города. В Новосибирске, например, чиновники переплюнули все рекомендации и забабахали забор у существующего ограждения. Для надежности, так сказать!

А губернатор Мурманской области Андрей Чибис, напротив, призвал убирать оградки с городских улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU