Завершены поиски четырехлетней девочки в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 21:24 2019-10-18T21:24:47+03:00

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Мы уже сообщали о том, что сегодня, 18 октября, в пятницу в Магнитогорске случилось ЧП. Дедушка гулял с внучкой, на улице ему стало плохо. Пришел домой один. На расспросы о том, где Полина, не мог ответить, был в тяжелом состоянии.

Близкие кинулись на поиски. Выставили пост в соцсетях. К поискам подключилась полиция. И девочку нашли! Ее не было дома два часа. Малышка напуганная бродила в парке около телецентра.

- Мама сейчас с Полиной дает показания в полиции. Все хорошо, девочка здорова. Конечно, напугана. Спасибо всем, кто помогал искать, - рассказала КП-Челябинск родная тетя девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU