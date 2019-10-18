2019-10-18T21:24:47+03:00
Происшествия

Завершены поиски четырехлетней девочки в Магнитогорске

О том, что случилась, рассказали родственники малышки
Ольга АНТОНОВА
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Полина жива и здорова!Полина жива и здорова!
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Мы уже сообщали о том, что сегодня, 18 октября, в пятницу в Магнитогорске случилось ЧП. Дедушка гулял с внучкой, на улице ему стало плохо. Пришел домой один. На расспросы о том, где Полина, не мог ответить, был в тяжелом состоянии.

Близкие кинулись на поиски. Выставили пост в соцсетях. К поискам подключилась полиция. И девочку нашли! Ее не было дома два часа. Малышка напуганная бродила в парке около телецентра.

- Мама сейчас с Полиной дает показания в полиции. Все хорошо, девочка здорова. Конечно, напугана. Спасибо всем, кто помогал искать, - рассказала КП-Челябинск родная тетя девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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