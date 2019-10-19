В воскресенье в Челябинске перекроют несколько улиц
20 октября, дорожники продолжат приводить дороги в порядок, несмотря на свой профессиональный праздник. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Помешать им может только дождь, но по прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, осадков завтра не ожидается.
Где и какие работы будут проводить:
— продолжится укладка асфальта на улице Труда, Сони Кривой и Троицком тракте;
— на улице Дзержинского начнется подготовка к укладке асфальта;
— Новороссийская (от 5й Электровозной до Гагарина) — фрезерование и подготовка к укладке асфальта;
— На улице Горького начнется фрезерование на участке от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки.
В администрации просят водителей соблюдать ПДД, не мешать дорожникам и проявить еще немного терпения.
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ИСТОЧНИК KP.RU