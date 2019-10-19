В Челябинске эвакуировали ТРК «Алмаз»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-19T10:39:06+03:00

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Сегодня, 19 октября, из торгово-развлекательного комплекса ТРК «Алмаз» стали выводить посетителей. Об этом КП-Челябинск рассказали очевидцы.

На улицу вывели и покупателей и персонал. Фото: читатель КП

— Эвакуация началась где-то около 11:30. Вышли и покупатели и персонал. Выключили электричество. Запаха дыма не было. Буквально через минут пять-десять всех снова запустили. Приехали пожарные, — рассказала челябинка Ирина.

Вскоре людей вновь запустили в ТРК. Фото: читатель КП

В администрации торгового комплекса подтвердили, что эвакуация была, но ничего серьезного не произошло — ложная тревога.

— В одном из служебных помещений разогревали пищу в микроволновке, сработал датчик пожарной сигнализации. Здание покинули 200 человек. Сейчас комплекс работает в штатном режиме, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

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ИСТОЧНИК KP.RU