В Челябинске эвакуировали ТРК «Алмаз»
Сегодня, 19 октября, из торгово-развлекательного комплекса ТРК «Алмаз» стали выводить посетителей. Об этом КП-Челябинск рассказали очевидцы.
На улицу вывели и покупателей и персонал. Фото: читатель КП
— Эвакуация началась где-то около 11:30. Вышли и покупатели и персонал. Выключили электричество. Запаха дыма не было. Буквально через минут пять-десять всех снова запустили. Приехали пожарные, — рассказала челябинка Ирина.
Вскоре людей вновь запустили в ТРК. Фото: читатель КП
В администрации торгового комплекса подтвердили, что эвакуация была, но ничего серьезного не произошло — ложная тревога.
— В одном из служебных помещений разогревали пищу в микроволновке, сработал датчик пожарной сигнализации. Здание покинули 200 человек. Сейчас комплекс работает в штатном режиме, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.
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ИСТОЧНИК KP.RU