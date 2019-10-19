На пост главы Челябинска подали заявку еще два кандидата

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-19T10:43:41+03:00

Мэром города хотят стать восемь человек

Изменить размер текста: A A

Еще два человека представили документы в конкурсную комиссию по выборам главы Челябинска. Это 42-летний директор по строительству компании «Электростройсервис» Сергей Любимкин и 59-летний руководитель Челябинского регионального центра общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта Игорь Медведев.

На сегодняшний день на пост главы города претендуют восемь человек. В кандидатах также:

— активист-общественник Сергей Ворончихин;

— юрист Максим Бакулин;

— руководитель дома-интерната для престарелых Виталий Евгеньев;

— ветеран МВД Георгий Невский;

— независимый эксперт Александр Нечепорук, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы.

Последний день приема заявлений — 21 октября. Врио главы города Наталья Котова пока свои документы не подавала.

Главу города конкурсная комиссия выберет 12 ноября, будут организованы прямые трансляции на сайте Челябинской гордумы и в соцсетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU