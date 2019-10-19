На пост главы Челябинска подали заявку еще два кандидата
Еще два человека представили документы в конкурсную комиссию по выборам главы Челябинска. Это 42-летний директор по строительству компании «Электростройсервис» Сергей Любимкин и 59-летний руководитель Челябинского регионального центра общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта Игорь Медведев.
На сегодняшний день на пост главы города претендуют восемь человек. В кандидатах также:
— активист-общественник Сергей Ворончихин;
— юрист Максим Бакулин;
— руководитель дома-интерната для престарелых Виталий Евгеньев;
— ветеран МВД Георгий Невский;
— независимый эксперт Александр Нечепорук, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы.
Последний день приема заявлений — 21 октября. Врио главы города Наталья Котова пока свои документы не подавала.
Главу города конкурсная комиссия выберет 12 ноября, будут организованы прямые трансляции на сайте Челябинской гордумы и в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU